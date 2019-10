Inter, Candreva: "Dispiaciuti e arrabbiati. Serviva più intelligenza"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva si presenta scuro in volto davanti alle telecamere di InterTV per commentare lo stop casalingo con il Parma (2-2 a San Siro). Queste le sue parole: "Abbiamo pareggiato una partita che volevamo vincere. Abbiamo fatto un brutto primo tempo; nella ripresa meglio, ma rimane il rammarico di non aver vinto. Le prestazioni personali fanno piacere fino a un certo punto, se poi non servono alla squadra per arrivare alla vittoria. Siamo dispiaciuti e arrabbiati per com'è andata. Il doppio impegno? Questi sono piccoli alibi. Siamo andati in vantaggio; magari in quel momento dovevamo essere più intelligenti e gestirla bene. Siamo andati sotto, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo ma ci dispiace per la mancata vittoria. Da domani penseremo già alla gara di Brescia: partita complicata, come tutte le partite di Serie A. Dobbiamo recuperare le energie, sia dal punto di vista fisico che mentale".