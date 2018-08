Inter, Candreva dubbioso: non ha ancora deciso sul Monaco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva non ha ancora deciso se accettare il trasferimento al Monaco. Tuttosport ribadisce che l'Inter e il club del Principato hanno aperto due trattative, una per Keita Baldé Diao in nerazzurro e l'altra legata all'ex calciatore di Juventus e Livorno. Candreva, intanto, è partito per Madrid dove l'Inter giocherà l'amichevole contro l'Atletico di Diego Pablo Simeone.