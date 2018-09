Inter, Candreva: "Gol importante alla mia 300esima in Serie A"

Fonte: Fcinternews.it

Un gol doppiamente importante. Per l'Inter, che è riuscita a mettere sui binari giusti la partita contro il Bologna nell'insidiosa trasferta del Dall'Ara; ma anche per lo stesso Antonio Candreva, che torna ad esultare 504 giorni dopo l'ultime rete in nerazzurro nel giorno della sua 300esima presenza in Serie A: "Un gol importante nella mia 300esima in Serie A" si legge in un post condiviso su Instagram dall'87 di Luciano Spalletti. "E una dedica speciale: R..." prosegue il messaggio, con un piccolo e probabile indizio sull'iniziale del nome del figlio che avrà a breve dalla sua compagna.