Inter, Candreva: "Grandissima partita, ci tenevamo a vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno dell'Inter Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il pari nel derby con il Milan: "Sicuramente c'è grandissimo rammarico perchè abbiamo fatto una grandissima partita. Ci tenevamo a vincere ma abbiamo fatto una grande prova".

Ci credete alla Champions?

"Ci crediamo fin dall'inizio. Abbiamo avuto un periodo di appannamento ma siamo stati sempre vivi. Nelle ultime gare abbiamo fatto bene ma ci servono ancora punti per arrivare in Champions".

Il gol che non arriva.

"L'importante è essere uniti. Metterei la firma per arrivare a zero e dare tutto per arrivare in Champions. Sono cose che passano in secondo piano".