Inter, Candreva: "Ieri prestazione totale. E il margine di crescita è grande"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Parlando a Sky Sport, Antonio Candreva è tornato anche sulla vittoria di Champions League contro il Borussia Dortmund, definendo come "totale" la prestazione nerazzurra: "Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, nei momenti in cui c’era da attaccare lo abbiamo fatto. Soprattutto in campo internazionale bisogna stare attenti per 95 minuti. È stato importante chiudere la partita, avevamo già avuto qualche occasione per chiuderla anche prima ma alla fine l’abbiamo fatto e abbiamo portato a casa una bella vittoria. Il margine di crescita della squadra è grande, ci sono ragazzi giovani che possono migliorare ancora e dare tanto. Dobbiamo ripartire dalla partita di ieri, dove siamo stati un blocco unico e abbiamo giocato da squadra. Dopo questa partita c’è molto ottimismo e fiducia nei nostri mezzi ma sappiamo anche che non ci possiamo rilassare. Ora mettiamo nel cassetto la Champions League e ci ripensiamo tra due settimane”.