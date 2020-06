Inter, Candreva: "Napoli forte ma siamo qui per vincere e passare il turno"

L'esterno nerazzurro Antonio Candreva ha parlato ai microfoni Inter Tv prima del match del "San Paolo": "Adesso si torna in campo dopo una situazione difficile e siamo pronti per ripartire. Siamo in svantaggio, affronteremo una squadra forte ma siamo qui per vincere e passare il turno. La preparazione? È stata dura, questa pandemia nessuno se la sarebbe aspettata, una cosa nuova per tutti. Ma ci siamo preparati nel migliore dei modi per affrontare questo mini torneo".