Inter, Candreva non parte e rilancia: sempre più lontana l'ipotesi cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul futuro di Antonio Candreva, destinato a rimanere all'Inter fondamentalmente per tre motivi. Primo, la situazione familiare (un figlio in arrivo dalla compagna) in qualche modo frena l’idea di andare a giocare altrove. Secondo, l’esterno aveva pure preso in considerazione la destinazione Montecarlo. Ma la tipologia di cessione – prestito e non titolo definitivo – non gli andava a genio. Terza considerazione, quella che in definitiva può tornare comoda a Spalletti: Candreva è convinto di potersi giocare fino in fondo le possibilità di tornare protagonista con l’Inter. Questo, ovviamente, al netto di un mercato che fino al 31 agosto può comunque regalare sorprese. Ma ad oggi l’Inter non ha in mano nuove offerte, né per Candreva né per Joao Mario. E dunque l’ipotesi di una cessione è oggi da considerarsi lontana, riporta La Gazzetta dello Sport.