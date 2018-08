© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

FcInterNews.it fa un punto della situazione intorno ad Antonio Candreva: l’ex laziale, in questo primo scorcio di stagione, sembra partire dalle retrovie nelle gerarchie di gradimento di mister Spalletti. Secondo quanto risulta, il giocatore non dovrebbe cambiare casacca a stretto giro di posta. C’è in lui la convinzione di potersi giocare un posto lì in avanti, dato che saranno ben tre le competizioni da affrontare. E nemmeno un’eventuale esclusione dalla lista Champions League, ancora tutta da verificare, potrebbe far vacillare le convinzioni di Candreva.