© foto di PhotoViews

Stando al Corriere dello Sport, se l'operazione con il Dalian per Yannick Carrasco si farà, sarà senza Antonio Candreva. L'esterno italiano, offerto come scambio nell'affare che potrebbe portare il belga in nerazzurro, non sembra disposto a lasciare Milano. A dispetto della panchina di ieri, per l'ex Lazio mercato in uscita al momento congelato.