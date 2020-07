Inter, Candreva: "Primo tempo non all'altezza, dobbiamo essere più concreti"

vedi letture

Un gol segnato e uno propiziato per Antonio Candreva, tra i migliori nel pareggio dell'Inter a Verona: “C'è tanto dispiacere per questo risultato e rammarico perché il primo tempo non è stato all’altezza. Purtroppo non riusciamo a concretizzare le occasioni create”.

Adesso l’Europa League può diventare un’opportunità per riscattare la stagione?

“Ora dobbiamo pensare al campionato. Ancora non è finita, dobbiamo arrivare fino alla fine senza rimpianti, dopo penseremo all’Europa League”

Cosa è cambiato per te con l'arrivo di Conte?

“Penso sempre a far bene e farmi trovare pronto. Con Spalletti ho giocato poco, quando si ha la fiducia dell’allenatore e si gioca con continuità in campo si vede. Se non si ha la possibilità di dimostrare il proprio valore diventa dura trovare la miglior condizione”.