Inter, Candreva pronto ad accettare il Monaco solo a titolo definitivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva non vuole andare al Monaco a titolo temporaneo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'arrivo all'Inter di Keita Balde Diao (decisivi i primi giorni della prossima settimana) e spiega che difficilmente l'operazione col club del Principato si chiuderà sulla base di uno scambio di prestiti.

Candreva, infatti, non vuole lasciare l'Inter a titolo temporaneo: è pronto a dire si al Monaco, ma solo se la società di Ligue 1 è disposta ad acquistare il suo cartellino.