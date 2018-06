Inter, Candreva può rinnovare: utile per il Fair Play Finanziario

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Candreva tra addio e rinnovo. Se non dovessero arrivare offerte per l'esterno italiano l'Inter potrebbe proporgli il rinnovo, anche per ammortizzare ancora di più la spesa fatta alcune stagioni fa quando è stato prelevato dalla Lazio, in ottica Fair Play Finanziario. A riportarlo è il Corriere dello Sport.