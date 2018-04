Inter, Candreva: "Siamo pronti. Juve in crisi? No, sono arrabbiati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non vediamo l'ora di giocare questa partita, siamo pronti". Parola di Antonio Candreva, esterno dell'Inter che a Premium Sport parla del derby d'Italia in arrivo contro la Juventus: "Stiamo rincorrendo chi ci sta davanti e non possiamo sbagliare nulla perciò sarà un confronto importantissimo".

Juventus in crisi?

"Chi la pensa così, sbaglia. Saranno arrabbiati, sono la squadra più forte d'Italia e lo hanno dimostrato anche in Europa. La vittoria dell'anno scorso? Ogni partita fa storia a sé. So solo che sarà un match difficile, avremo poche occasioni per segnare e dovremo sfruttarle: ogni dettaglio, ogni centimetro farà la differenza".

I tifosi riempiranno San Siro ancora un volta.

"Non possiamo che ringraziarli, è tutto l'anno che ci mostrano grande affetto: cercheremo di vincere sia per loro che per noi, l'obiettivo Champions è troppo importante e non voglio pensare a chiudere il campionato quinti".

Candreva è ancora a secco di gol.

"Non parlerei di sfortuna, la buona sorte bisogna anche essere bravi a cercarsela... darei qualsiasi cosa per vincere e raggiungere il quarto posto".