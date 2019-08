© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, al termine del match vinto contro il Lecce, parla il centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva. Queste le sue parole: "Siamo allenati da un grande allenatore, diamo tutti per lui perché lui dà tutto per noi, siamo strafelici di averlo. Quando si ha la fiducia dell'ambiente, è più facile come scendere in campo con le idee ben chiare. Conte non è cambiato dalla Nazionale, è sempre stato determinato, dal 7 luglio abbiamo fatto un bel lavoro".