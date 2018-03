Inter, capitan Spalletti e la qualità che non c’è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diciotto punti di differenza, a San Siro, non si sono visti. Anzi, al netto delle sbavature capitali, quella ad avere tutto il diritto di recriminare sembra essere proprio l’Inter. Capitan Spalletti mette in campo una squadra che (finalmente) ha cuore e ritmo. Una squadra dal baricentro persino alto che però, invero, dura troppo poco. Se non altro fino a che il Napoli non decide di occupare progressivamente la metà campo nerazzurra. Cosa che gli riesce particolarmente anche bene. Risultato: zero tiri in porta per Icardi e compagni nel primo tempo. Non che i partenopei avessero provocato incubi nella testa di Handanovic, ma almeno un paio di volte alla porta nerazzurra arrivano a bussare. Nulla di che, s’intende. Spicca il numero di appoggi: quello degli azzurri è praticamente il doppio rispetto ai ragazzi di Spalletti.

Si vince con i passaggi? No, certo che no. Specie se quasi nessuno di questi porta l’avversario in zone pericolose. In questo senso il Napoli in area non ci arriva quasi mai e quando lo fa finisce per infrangersi sulle scogliere della Beneamata. I nerazzurri si muovono in maniera armoniosa, proponendo un preciso e ben studiato 4-4-1-1 in fase difensiva. Nel primo tempo Skriniar soffia brillantemente il pallone a Insigne mentre questo lo punta a gran velocità. È lo specchio di un gruppo, quello nerazzurro, sul pezzo come poche volte in stagione. Quelle volte in cui gli uomini di Lucio hanno incontrato le big senza però mai abbassare la cresta. Se appunto guardiamo alla parte sinistra della classifica, non esiste (al momento) squadra che è riuscita nell’intento di mettere sotto - e quindi battere - i nerazzurri in questo campionato.

A stonare nel bel mezzo di una sinfonia quasi piacevole è Perisic, fastidiosamente avvezzo all’errore. Molle, deconcentrato e avulso dal gioco. Mai dentro alle azioni pericolose. Spesso banale e prevedibile. All’Inter il fratello forte di Ivan manca maledettamente. È scomparso dopo il pesante 5-0 sul Chievo e non s’è più saputo nulla sul suo conto. Al contrario Brozo (non più Epic da un pezzo) funziona da play molto più che da trequartista. Anche se in fondo il trequartista lo fa comunque non appena parte il contropiede. È relativamente svelto, il fu Epic. Sventaglia che è una bellezza e addirittura si prodiga in copertura. Giocasse così sempre, l’Inter avrebbe certamente un uomo in più su cui poter contare. Sulla presenza e, come ama dire Lucio, sulla disponibilità, non certo sulla tecnica sopraffina. Perché ieri di palloni sbagliati che ti viene da urlare se ne sono visti non pochi. La squadra ha per contro retto in compattezza e in interdizione.

A questo proposito va sottolineata la prova di Gagliardini. Quasi sempre presente quando c’è da rubare palla e far ripartire la squadra. Nondimeno gli innumerevoli errori in appoggio continuano a dare la nausea. Ed è un discorso totale laddove la non qualità proposta a San Siro è qualcosa che abbraccia tutti. Milano di fuoriclasse ne ha visti parecchi. Sa cosa vogliono dire spettacolo e tecnica. Ha occhio e, per questo, non pretende mica la luna da questa Inter. Perché tra le cose sulle quali Spalletti torto non ha c’è che il primato di dicembre non era di sicuro figlio della bellezza. Alcune vittorie di inizio anno avrebbero anzi molto a che fare con la più alta accezione di stravaganza. Ma tant’è. Quando non vinci da sette anni e da sei latiti dall’Europa ricca, per la qualità non c’è posto. O, meglio, ci sarebbe pure, ma in caso contrario è bene sapere che nessuno si strappa di certo i capelli. Spalletti poi ci pensa anche meno. Sarebbe disposto ad autoflagellarsi pur di dislocare l’attenzione dai suoi giocatori. E in fondo lo fa quando anche a fine partita confessa che «sarà colpa dell'allenatore e, su questo, sono d'accordo con chi lo afferma». La sua squadra doveva dimostrare d’essere viva. E viva lo è eccome. Piena zeppa di limiti, ma comunque capace di fermare chiunque e rischiare pure di vincere quando sulla carta non è ammesso. Fallire l’obiettivo, ancora una volta, non è più perdonabile da coloro che la Champions personale, in un modo o nell’altro, riescono sempre a portarla a casa.