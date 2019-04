© foto di Acero

Yannick Ferreira Carrasco vuole lasciare la Cina per tornare a giocare nei campionati più importanti del mondo. L'ala di proprietà del Dalian Yifang sogna di giocare in Serie A o in Premier League, ma prima il suo entourage dovrà trovare un club disposto a pagare almeno 25 milioni di euro per averlo. Il belga è pronto a spalmare il suo lauto ingaggio in più stagioni e dire sì a proposte italiane o inglesi. Inter e Milan ci pensano, mentre in Oltremanica è l'Arsenal ad aver mosso alcuni passi nella sua direzione. A riportarlo è Fcinternews.it.