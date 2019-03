Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata odierna, Mauro Icardi ha parlato con la staff medico interista e Luciano Spalletti, comunicando che non se la sente di allenarsi poiché sente ancora dolore al ginocchio destro. Stando a quanto appurato da Sky Sport, dopo aver consultato il club che non ha voluto commentare questo aggiornamento sulle sue condizioni fisiche dell'ex capitano, non è escluso che domani possa esserci un nuovo confronto sul tema con il tecnico.

Per quanto riguarda il fronte spogliatoio invece, al contrario di quanto era trapelato nelle scorse ore, non c'è stato alcun chiarimento tra Maurito e Ivan Perisic; relativamente al rinnovo del contratto del nove argentino infine, non è ancora andato in scena il tanto atteso summit tra Wanda Nara e Beppe Marotta, ed è facile pensare che non arriverà a breve visto il perdurare del 'mal di pancia' del rosarino