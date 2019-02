© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla del futuro di Mauro Icardi e della proposta di rinnovo che ha in mente la società nerazzurra: la proposta per il nuovo contratto di Mauro Icardi è pronta e con ogni probabilità sarà recapitata all’entourage dell’ex capitano nerazzurro la prossima settimana. Avrà una durata fino al 2023 e partirà da una base fissa di circa 6,5 milioni, cifra che stagione dopo stagione avrà degli adeguamenti, di qualche centinaio di migliaia di euro, già stabiliti (li prevede anche l’accordo attuale, partito da 4,5 milioni e arrivato al terzo anno, ovvero quello in corso, a 4,9). Saranno previsti anche ricchi bonus che però saranno diversi rispetto a quelli attuali. La fascia da capitano invece non sarà oggetto di trattativa: quella non tornerà sul braccio di Mauro.