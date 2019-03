Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Interessante paragone proposto oggi da La Repubblica nell'analizzare il caso Icardi, che tanto ricorda quanto successo a Vinovo tre stagioni fa. Questo quanto si legge sul quotidiano: "La decisione della Juve di mandare Bonucci sullo sgabello a Oporto venne approvata da tutti e il caso si sgonfiò dopo pochi giorni, mentre la questione Icardi tiene banco da un mese. Da domani ogni giorno potrebbe essere buon per il summit tra Zhang e Icardi. La restituzione della fascia non è uscita dall'agenda della coppia argentina anche se di questo non si è parlato nei due incontri sulla via della distensione".