Inter, casting centrocampista: tentazione Florenzi, De Paul in prima fila

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter è su Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma ha giocato solo una gara negli ultimi 40 giorni - oltre alla sfida contro la Bosnia con la maglia dell'Italia - e ora è sul mercato. Per Marotta non è una priorità, come spiega Tuttosport, che preferirebbe però Kulusevski: il Parma non lo libera e la richiesta è lievitata a più di 40 milioni. De Paul quindi è l'obiettivo in prima fila, Vidal è l'opzione gradita.