Inter, casting per il centrocampo: osservato De Paul, diplomazia per Vidal

Casting dell'Inter per il centrocampo. Come spiega Tuttosport i nerazzurri potrebbero utilizzare il tesoretto che arriverà da Gabigol per finanziare un acquisto a metà. Resta sotto osservazione De Paul, dell'Udinese, mentre servirà diplomazia per arrivare a Vidal, considerando che il Barcellona non lo vuole far partire. Difficile arrivare a Kulusevski, perché l'Atalanta vorrebbe monetizzare al massimo a giugno.