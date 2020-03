Inter, casting per il dopo Lautaro: ci sono Werner, Martial e Aubameyang

Con la partenza di Lautaro Martinez che in casa Inter danno già tutti per scontata a fine stagione, Marotta e Ausilio hanno già iniziato il casting per la sua sostituzione. L'intenzione è quella di acquistare un big con Timo Werner, punta del Lipsia, primo nome in lista. Anche Anthony Martial è un nome caldo, con il ds interista che lo segue fin dai tempi del Monaco. Infine Pierre-Emerick Aubameyang, che però è anche il più difficile da acquistare visto che l'Arsenal non lo vuole cedere e che lui stesso si è detto felicissimo dell'esperienza con i Gunners. A riportarlo è Tuttosport.