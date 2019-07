Inter, casting per la fascia: Emerson e Kolarov sì, Darmian non interessa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel mercato dell'Inter potrebbe entrare una figura nuova, ovvero un esterno sinistro tutta fascia, dove Conte pensava di utilizzare Perisic. In rosa - ricorda Tuttosport - ci sono Asamoah (in vacanza) e Dalbert, ma se Perisic lì non potrà giocare, l’Inter tornerà sul mercato. Alcuni profili sono da tempo sul taccuino del ds Ausilio: uno è Kolarov, che però l’Inter a giugno pensava di acquistare per schierarlo nella difesa a tre (ci sono dei dubbi sulla tenuta a tutta fascia a 33 anni); un altro è Emerson Palmieri che Conte volle al Chelsea nel gennaio 2018. Il problema relativo all’oriundo riguarda il blocco del mercato del Chelsea: non potendolo rimpiazzare, difficilmente verrà lasciato andare senza un’offerta pesante.

Darmian no, Kostic sì - Darmian non viene preso in considerazione per la fascia sinistra, mentre stuzzica molto il 26enne serbo Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore fece una bella impressione contro l’Inter in Europa League ed è reduce da un’ottima stagione a sinistra nel 3-4-1-2 della squadra tedesca (10 gol e 13 assist). E l'Inter in Germania ha già pescato Lazaro.