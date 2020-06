Inter, Cavani a prescindere dagli altri. Fretta e ottimismo per un altro colpo free

vedi letture

L'Inter è molto concentrata su Edinson Cavani. Dai parametri zero in circolazione, i nerazzurri in passato hanno piazzato colpi notevoli e adesso intendono provarci per centrare un nuovo, importante obiettivo. Non importa del futuro di Alexis Sanchez che avrà almeno sedici gare per dimostrare che l'infortunio è ormai storia passata (in questo senso non è detto che con lo United non si possa imbastire un nuovo prestito annuale alle stesse condizioni) o dell'eventuale passaggio di Lautaro al Barcellona, in Viale della Liberazione sono convinti, oltre che ottimisti, sull'enorme apporto tecnico-tattico-esperienziale che solo uno come il Matador può regalare a una squadra che con Antonio Conte vuole vincere in fretta.

L'offerta formulata dai nerazzurri rimane la stessa (biennale a 7,5 milioni annui), i bonus possono fare la differenza una volta che la punta uruguagia avrà deciso di accettare di partire per un'ultima grande avventura. E in Italia, dove ha già vestito le maglie di Palermo e Napoli, senza tuttavia vincere lo scudetto. Gli altri nomi che circolano hanno una natura più ancillare rispetto al vero obiettivo di Marotta e Ausilio, i quali fiutano un altro super colpo free dopo de Vrij, Asamoah, Godin. Prossimi giorni nuovi contatti tra le parti, anche se l'estate è ancora lunga e il PSG avrà pure bisogno del suo nove per provare a giungere in fondo alla Champions League, l'Inter sta facendo pressione per arrivare prima possibile al preliminare con nero su bianco.