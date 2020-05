Inter, Cavani: Champions e ritorno in Italia? Intriga l'attacco al potere

Tornare in Italia, ancora indietro verso le sue origini, eccome se gli piacerebbe. Là dove ha cominciato grazie all'intuizione di Zamparini che, all'età di 20 anni, lo portò a Palermo pagandolo "appena" 5 milioni di euro al Danubio. Tre anni dopo lo compra (in prestito con obbligo di riscatto) De Laurentiis per 17 milioni e al Napoli, Edinson Cavani, molto più maturo e completo, finisce finalmente per fare l'attaccante d'area di rigore che ai partenopei vale l'accesso in Champions League. Mazzarri lo trasforma in una macchina da guerra che trova la propria consacrazione nella finale di Coppa Italia vinta sulla Juventus campione d'Italia. Storari atterra Lavezzi, Edi va dagli undici metri, gol, 1-0. Antonio Conte impietrito, sa che quella finale la perderà e così fu. Hamsik raddoppia e primo, oltre che unico, titolo italiano per El Matador.

Media gol a stagione: 25. Prima di partire per Parigi vince il titolo individuale di capocannoniere della Serie A, ancora troppo lontana. In Francia ha toccato quota 200 gol in 301 presenze con la maglia del PSG. Ora Cavani, dopo la gara da titolare che ha visto il Paris ribaltare il Dortmund, proverà a proseguire e andare quanto più in fondo possibile alla Champions. Ma con la testa già al futuro: Atletico Madrid e Inter sono sempre lì, pronte ad accordarsi con uno dei free agente - nonostante l'età di 33 anni - più appetiti d'Europa. La tendenza al ritorno nella sua seconda casa per dare la caccia a quello scudetto che, a un certo punto, nel 2013 era sembrato non impossibile c'è ed è notevole. L'avversario sarebbe lo stesso, la Juventus, la squadra con la quale attaccherebbe il potere invece no. E' più forte, più ambiziosa, più attrezzata. E aspetta solo lui.