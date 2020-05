Inter, Cavani pezzo pregiato del mercato: gli ostacoli sono il Cholo e l'ingaggio

L'Inter è destinata a combattere a distanza per Edinson Cavani, attaccante che piace a Conte da sempre e che con ogni probabilità lascerà il PSG nel corso del prossimo mercato e a scadenza di contratto. I nerazzurri sarebbero una buona chance di rilancio per l'uruguaiano, che resterebbe al top in Europa e che potrebbe chiudere alla grande la carriera. Il problema è l'ingaggio, visto che Suning non ha intenzione di pagare la stessa cifra che fino a ora gli ha versato Al Khelaifi. Ma non solo. L'altro problema si chiama Atletico Madrid, con Simeone che da mesi lo sta corteggiando e che ora è pronto ad accoglierlo dopo aver fallito l'estate scorsa. Chi la spunterà? Ai posteri l'ardua sentenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.