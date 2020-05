Inter, Cavani resta la splendida suggestione: serve pazienza

Perso Mertens, ormai indirizzato al suo rinnovo di contratto con il Napoli dopo avere traccheggiato per diverse settimane di fronte alla proposta dell’Inter, i nerazzurri proseguono le loro strategie avanzate rinverdendo un interesse datato ma sempre attuale, specie alle condizioni di mercato con le quali si potrebbe concretizzare. Ovvero gratis. Il profilo in questione è evidentemente quello di Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Psg ed al bivio per quanto riguarda il suo futuro prossimo. Le offerte di top club europei non sono mancate, a partire dall’Atletico Madrid passando per la Premier League, con la sempre viva possibilità di un colpo di coda legato alla permanenza a Parigi che dipenderà per larga parte dalla guida tecnica dei francesi nella prossima stagione. In questo scenario l’Inter osserva, manifestando lo stesso interesse della passata estate e con la convinzione di potersi giocare le proprie carte. Ovviamente senza la presunzione di essere in vantaggio rispetto alla concorrenza, ma con la consapevolezza di poter proporre all’Uruguagio un progetto che lo veda protagonista a prescindere dalle evoluzioni legate a Lautaro Martinez o ad un suo possibile sostituto ulteriore rispetto al Matador. Insomma un disegno ambizioso, che l’Inter vorrebbe cucire sulle spalle del fuoriclasse sudamericano per allestire un reparto avanzato di livello assoluto, e dimenticare la delusione Mertens. Servirà pazienza.