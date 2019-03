Inter, Cedric: "Dispiaciuti per i tifosi. Non eravamo nella serata migliore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino dell'Inter, Cedric, ai microfoni di Inter TV, commenta l'eliminazione dei nerazzurri in Europa League: "Siamo dispiaciuti, soprattutto per i nostri tifosi. Ci abbiamo provato, non era impossibile provare a ribaltarla dopo aver subito gol: avevamo le qualità per crederci, qualcosa oggi non ha funzionato, non eravamo nella nostra giornata migliore. Il calcio è così e le cose cambiano rapidamente, domenica abbiamo già un'altra partita fondamentale contro il Milan".