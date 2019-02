Inter, Cedric: "Fin qui buona esperienza. I compagni mi aiutano"

© foto di PhotoViews

Cedric Soares, ultimo arrivato in casa Inter, intervistato da DAZN ha parlato del suo impatto con la nuova realtà nerazzurra: "I compagni mi aiutano molto e per me fino ad ora è stata una buona esperienza nonostante i risultati. Per me è tutto nuovo ma posso dire che prepariamo le partite con grande motivazione e sento che potremo ribaltare il trend delle ultime gare. Anche Luciano Spalletti mi sta aiutando molto in particolare nel capire i movimenti e la tattica. Non sono più così giovane e sento di sapere cosa fare sul campo ma quando si arriva in una squadra nuova bisogna inserirsi e capirne i meccanismi".

Uno dei punti forti del nazionale portoghese sono i calci di punizione, come dimostrato di recente anche in Premier League: "Sono qualcosa che si impara da giovanissimi, bisogna solo iniziare ad allenarsi bene e avere fiducia, oltre a qualche buon maestro". In conclusione, l'ex Southampton svela: "Ho molti amici milanesi ed è come se avessi una famiglia qui, mi sento a casa".