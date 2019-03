© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia di Eintracht Francoforte-Inter, il terzino nerazzurro Cedric Soares ha parlato ai microfoni di InterTV. Queste le sue parole: "Sono già due mesi per me con la maglia della Beneamata? Il tempo sta volando, è passato tutto in fretta, sta andando molto bene. Mi sto divertendo: ho avuto l'opportunità di giocare, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. L'Inter deve affrontare tutte le competizioni nello stesso modo, deve provare a vincere. Per una squadra è normale: vogliamo fare bene in Europa, dobbiamo onorare la competizione e domani giocheremo per vincere".

Sull'Eintracht: "Il pubblico? Gli stadi sono sempre pieni in Germania, hanno davvero tutte le condizioni per poter fare una grande partita. Le squadre tedesche giocano semplice, sono molto veloci tecnicamente ed è sempre tutto sulla squadra: non si basano solo sull'individualità. Noi dobbiamo pensare però a noi stessi: questa è la cosa più importante".