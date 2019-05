© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Cedric Soares ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Chievo: "Ogni volta che scendiamo in campo l'obiettivo è quello di conquistare i tre punti. Siamo l'Inter e poi quando giochiamo in casa vogliamo vincere. E' vero le altre hanno vinto ma non c'è una pressione particolare su di noi questa sera, nel calcio sei sempre sotto pressione per vincere. Il campionato italiano è diverso rispetto a quelli in cui ho giocato. Sono sicuro di essere migliorato molto anche come calciatore. E' stata senza dubbio una bella esperienza, sono molto felice".