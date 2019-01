Cedric Soares festeggia sui social il suo primo allenamento con l'Inter. Il laterale portoghese ha infatti pubblicato questo messaggio su Twitter dopo la seduta di oggi: "Molto felice di fare il mio primo allenamento con la maglia dell'Inter".

Very happy to do my first training with the Inter shirt.

Molto felice di fare il mio primo allenamento con la maglia dell'Inter. #ForzaInter #Inter https://t.co/w0dFRrJNW3

— Cédric Soares (@OficialCedric) 28 gennaio 2019