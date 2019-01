© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'ufficalità e la resa pubblica della scelta del numero di maglia, arriva anche il primo messaggio sui social da giocatore nerazzurro per il terzino lusitano Cedric Soares. Un post su Instagram, per comunicare tutta la propria gioia e per guardare già al futuro. “Una nuova sfida nella mia carriera. Sono molto felice di far parte di questa squadra con un’incredibile storia e tifosi fantastici. Darò il mio meglio per il successo del club".