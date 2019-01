Inter, Cedric Soares: "Un sogno essere qui. San Siro stadio mitico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo acquisto dell’Inter Cedric Soares ha parlato a Inter TV della sua nuova avventura in nerazzurro: “Sono molto contento, era da tanto che sognavo questo momento. Credo sia molto importante adattarsi al gioco della squadra, ho già visto le partite dell'Inter sotto la guida di Spallett e mi piace molto come gioca la squadra. Sono molto contento di essere qui e penso che il mio stile di gioco si adatti completamente a quello dell'Inter. Chiaramente ci vorrà un po' di tempo per ambientarmi e capire come giocano i miei compagni di squadra, per poter crescere insieme a loro. Joao Mario? È un mio grande amico da tempo, siamo cresciuti nello stesso club ed è un piacere tornare a giocare con lui. Mi ha parlato molto bene dell’Inter, lui si trova molto bene qui ed è contento di essere rimasto. Mi ha spiegato anche come è organizzata la squadra e la sua idea di calcio. L'Inter gioca da grandissima squadra e vuole sempre controllare la partita. - continua il portoghese come riporta Fcinternews.it – San Siro è uno stadio mitico, credo che tutti i giovani sognino di poter giocarci. Avevo un'immagine di una squadra nel mio quaderno ai tempi della scuola: quando sei bambino, attacchi sempre qualcosa sulla copertina. Avevo un'immagine dell'Inter, perché era la mia squadra preferita. Forse c'era un motivo e mi piace credere nel destino. Obiettivi? Voglio giocare davanti ai tifosi nerazzurri e vorrei aiutare la squadra a raggiungere qualche traguardo importante e magari essere convocato per il Portogallo in vista delle fasi finali di Nations League”.