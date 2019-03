© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Difficilmente, scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter utilizzerà il diritto di riscatto pattuito in inverno col Southampton per Cedric Soares. Il terzino portoghese è stato utilizzato spesso da Luciano Spalletti ma fino ad oggi non ha mai convinto pienamente. Per questo, si legge, difficilmente il club nerazzurro pagherà gli 11 milioni del riscatto.