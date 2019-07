Inter, cena di mercato con Zhang. Conte pretende rinforzi

Sarà una settimana decisiva per il mercato dell'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è grande attesa per il vertice di Nanchinio tra la Beppe Marotta, Piero Ausilio e Zhang Jindong, che stasera ceneranno insieme ad Antonio Conte.

Lukaku e le cessioni - Le recenti dichiarazioni del mister salentino hanno destato un po' di scalpore: per Conte, l'Inter è un po' in ritardo rispetto alle rivali e servono i tasselli giusti per il 3-5-2: l'ex CT azzurro vuole che il club mantenga le promesse fatte, che i patti vengano rispettati. Da Lukaku e Dzeko fino a un esterno sinistro (Perisic è stato "bocciato") e un altro centrocampista, sono tanti ancora gli elementi richiesti.