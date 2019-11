© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato di gennaio dell'Inter. Da tempo Antonio Conte segue e cerca Arturo Vidal del Barcellona, coi Blaugrana che contestualmente vogliono Lautaro Martinez e Milan Skriniar oltre che Stefano Sensi. Intanto potrebbe arrivare Matteo Darmian, già prenotato dal Parma, in caso Valentino Lazaro dovesse lasciare già a gennaio. In alternativa a Vidal, il nome è Nemanja Matic ma servirebbe l'addio di uno tra Matias Vecino e Borja Valero.