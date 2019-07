Inter, cercasi acquirenti per Perisic: tutto tace in Premier, c'è il Monaco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter cerca acquirenti per Ivan Perisic. Come riporta Tuttosport questa mattina, al momento non sono arrivati sondaggi importanti dalla Premier League, la destinazione favorita del giocatore, e si registra quindi solamente il solito interesse del Monaco. I nerazzurri, in ogni caso, vogliono fare cassa quanto prima visto che l'esterno croato è stato bocciato pubblicamente da mister Conte.