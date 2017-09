Inter, certezza Skriniar: in estate è stato strappato all'Atletico Madrid

Sono bastate tre partite a Milan Skriniar per conquistare i suoi nuovi tifosi. Anche domenica in occasione di Inter-SPAL il centrale di difesa slovacco è stato tra i migliori in campo, strappando applausi e consensi tra il pubblico nerazzurro.

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola torna sulla trattativa estiva che l'ha portato a Milano: il ds Ausilio l'ha strappato all'Atletico Madrid, che ha provato in tutti i modi a bloccarlo per gennaio, mettendo sul piatto dieci milioni di euro, altri dieci mln di bonus e il cartellino di Gianluca Caprari valutato 15 mln.