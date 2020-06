Inter, certezze e probabilità sui rinnovi dei contratti. L'elenco è piuttosto lungo

Handanovic, Padelli, Young, Bastoni, Esposito, Agoumé, Pirola. Questi i nomi rispetto ai quali verranno presto annunciati i rinnovi che vuol dire avanti insieme in un progetto ambiziosissimo. In realtà altri ne arriveranno presto: l'Inter nei mesi scorsi ha portato avanti discorsi e carte per i prolungamenti dei contratti rispetto ai quali, per una questione di concentrazione e incertezza sulle date, l'ad Beppe Marotta in tandem con Antonio Conte hanno voluto tenere nascosti o comunque lontani dai discorsi attuali. Padelli continuerà il suo percorso con l'Inter, ma lo farà da terzo portiere indifferentemente da chi prenderà il posto di Berni pronto a dire addio al calcio giocato. Nonostante la pressione di diversi grandi club, specialmente dalla Premier, Bastoni è stato blindato dal club per averlo ha speso (di fatto) 30 milioni di euro. Lo stesso vale per Sebastiano Esposito, il cui entourage definirà presto con la società di Viale della Liberazione i dettagli del rinnovo. Discorso che pure vale per Lucien Agoumé, non pronto per l'Inter odierna, con la convinzione che d'altra parte lo sarà presto, magari in seguito a un'esperienza altrove. In questo senso, l'interesse per il baby francese non mancano: tempo al tempo. L'Inter intanto lavora al rinnovo di Lautaro Martinez, congelato a gennaio dopo la visita in sede del procuratore Beto Yaqué che evidentemente pretendeva di più di ciò che aveva trovato sul piatto. Dai 3 milioni (inclusi diritti di immagine) attuali, l'argentino chiede e giustamente più del doppio. Il Barcellona al Toro ne ha offerti quattro volte di più, perciò in caso di permanenza a Milano, il club di Suning dovrà alzare la posta per raggiungere un'intesa. C'è poi il capitolo Nainggolan: il Ninja tornerà nella città meneghina e probabilmente per rimanerci. Il suo attuale accordo vede una scadenza fissata per il 2022, alla quale può aggiungersi un altro anno che possa facilitare un'eventuale cessione futura.