Inter: cessioni in vista per Puscas, Pinamonti ed Emmers

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport scrive del futuro di alcuni giovani di proprietà dell’Inter. Puscas, classe ‘96 che in questa stagione è maturato in prestito a Novara, piace molto a Bologna e Cagliari, con i nerazzurri che potrebbero inserirlo nelle trattative per Verdi o Barella. Milioni freschi dovrebbero poi arrivare dalla cessione di Pinamonti, che a gennaio è stato a un passo dal Sassuolo (con Valietti) e ora guarda anche all’estero. Il centrocampista Emmers, fresco di rinnovo, interessa alla Sampdoria.