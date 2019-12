Inter, Champions e non solo: a tavola col Barça per Arturo Vidal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione milanese di Leggo fa il punto sul mercato dell'Inter. La nomination di Antonio Conte sarebbe sempre quella per Arturo Vidal del Barcellona. Le trattative potrebbero già prendere il via in occasione del pranzo pre-Champions di martedì con la dirigenza del Barcellona. A tavola i due club potrebbero parlare del Guerriero cileno per un prestito con diritto di riscatto e dall'altra parte il Barça potrebbe iniziare a sondare per Lautaro Martinez in estate.