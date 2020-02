© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la vittoria sull’Udinese, l’Inter si conferma squadra da trasferta. Non che a San Siro i nerazzurri di Antonio Conte stiano andando male, ma fuori casa i loro numeri sono davvero impressionanti, trascinati da uno strepitoso Lukaku. Come evidenziato da Opta, infatti, con i 29 punti in queste prime 11 gare giocate lontano dal Meazza, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi, l’Inter ha eguagliato il proprio record per quanto riguarda i punti conquistati in avvio di stagione, datato 2006/2007.