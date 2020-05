Inter, che giro di gol e milioni! I nomi e i top club coinvolti

vedi letture

Un giro di centravanti con un’unica squadra come protagonista assoluta. È l’Inter ad animare il mercato di queste settimane che precedono la ripresa delle ostilità sul campo, facendo riferimento a clausole e trattative che potrebbero influenzare le strategie rivolte al futuro. Si parte dal primo caso che dovrebbe vedere una risoluzione, quello legato a Mauro Icardi. La volontà delle tre parti coinvolte coincide e porta alla permanenza dell’argentino al Psg: manca la quadra economica ma c’è grande fiducia che alla fine la stessa venga reperita. Da qui si aprono gli altri scenari, con il nome di Cavani che mette d’accordo tutti come nuovo innesto in grado di portare qualità e personalità al reparto avanzato, a prescindere dal destino del terzo grande attaccante coinvolto nell’effetto domino: Lautaro Martinez. La corte del Barcellona è serrata, l’accordo tra le parti è ancora distante. In caso di fumata bianca non si dispera di poter cercare di coinvolgere un quarto nome nel lotto di goleador di cui sopra, ovvero Timo Werner. Il Liverpool è in vantaggio per appeal e forza economica, Marotta ed Ausilio pensano di avere ancora qualche carta da giocarsi, anche se la priorità porterebbe alla conferma del proprio numero dieci. Insomma, un giro milionario di gol e cambi di maglia in cui i nerazzurri reciteranno il ruolo di protagonisti assoluti.