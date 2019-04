© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella notte del ritorno di Icardi, ma soprattutto del tentativo di fuga Champions, l’Inter ritrova il tassello attorno cui le proprie sorti avrebbero dovuto girare da inizio stagione, e che ha fatto troppe volte patire per la sua assenza. I travagli fisici di Radja Nainggolan sono il motivo più eloquente per il quale il calcio proposto da Spalletti in questa stagione non ha trovato la completezza dei propri meccanismi, diventando prevedibile senza la tangibile presenza del belga e senza i suoi strappi tanto agognati. Il Ninja ammirato a Marassi ha esplicitato in maniera concreta la differenza tra una squadra con lui come cuore pulsante, ed una compagine senza mordente che spesso ha dovuto fare a meno delle sue qualità. Con il peccato originale di non averci pensato al momento della costruzione della squadra, e con il rimpianto di non avere nessun genere di controprova su cosa starebbe potuto essere con il belga sempre presente.

L’indizio più concreto riguarda allora il futuro, tempo nel quale a prescindere dalla guida tecnica, sarebbe delittuoso fare a meno di un Nainggolan recuperato.