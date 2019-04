Inter, chi al posto di Icardi? In piedi tre piste: tentazione Lukaku

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Mauro Icardi destinato ad andare via ( Atletico Madrid in prima fila ), l'Inter è alla ricerca di un calciatore in grado di raccogliere l'eredità dell'attaccante argentino di Rosario.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport oggi in edicola, tre le piste che in questo momento sta setacciando la società nerazzurra: nel mirino ci sono Edin Dzeko (Roma), Duvan Zapata (Atalanta) e Romelu Lukaku (Manchester United). Non decolla invece lo scambio con Paulo Dybala, non troppo convinto di accettare l'eventuale destinazione nerazzurra.