Inter, chi era prima e cos’è oggi, per Conte e i nerazzurri, Kwadwo Asamoah

Chi era. Cos’è oggi, per Antonio Conte e l'Inter, Kwadwo Asamoah. Una mossa vincente, manco a dirlo, di Beppe Marotta che va a pescare in casa Udinese un'autentica rivelazione. Il ghanese sulla sinistra del 3-5-2 juventino era inarrestabile, un incursore laterale da spavento per rapidità, forza e furia. Un elemento decisivo che contribuisce con prepotenza alla rinascita della Juventus. E quando nell’estate del 2018 sarebbe andato a scadenza e capisce che a Torino non sarebbe più stato una stella, non ci pensa un attimo ad accettare la chiamata dei nemici. L’Inter lo rimette al centro e, vicino ai trent’anni d’età, Asamoah accetta di ripartire da (quasi) zero come allora. Spalletti gongola, ha una freccia iper eclettica, lo impiega anche da centrocampista di rottura, raramente gli preferisce Dalbert, lo spreme al massimo in Italia e in Europa. E poi arriva Conte che a Kwadwo non sembra vero, tornare a fare l’ala a tutta fascia con il suo ex condottiero. Non si può parlare di staffetta con Biraghi nei primi tre mesi stagionali, laddove di fatto gioca sempre lui.

Almeno fino a quando la cartilagine del ginocchio sinistro non comincia a cedere. Prima dello stop causa Covid, torna stabilmente in panchina. Troppo tempo fuori, troppe incertezze, troppi dubbi, perciò a gennaio l’Inter prende Ashley Young. In rapporto all’età (34 l’inglese, 31 la stella nera), il nuovo arrivato è formidabile. Biraghi resta italiano e prodotto del vivaio, gli uomini mercato nerazzurri sono già a caccia di una terza fiamma mancina (Emerson Palmieri è al momento il primo dell'elenco). Il che vuol dire speranze di continuità a Milano ridotte al lumicino. Vero che l’ex Juve garantisce pure altri ruoli, ma pur vero è che oggi, nella mente del club e del tecnico di Lecce, ha perso parecchie posizioni nelle gerarchie tecniche. Viene da chiedersi per questo chi era Asamoah, un motore potentissime impossibile da arrestare, un botto di mercato a costo zero e chi, invece, è oggi Asamoah, un portatore sano di incertezza, un calciatore i cui infortuni sembrano averlo inevitabilmente ridimensionato, un possibile esubero il cui futuro è tutt’altro che cristallino.