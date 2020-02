Inter, chi si rivede. Viviano 9 anni dopo il pasticcio del Bologna alle buste

© foto di Paolo Rattini/Pegaso Newsport

Dall'Inter... all'Inter, 9 anni dopo. Le strade di Emiliano Viviano, prossimo rinforzo a disposizione di Conte, e della società nerazzurra si erano infatti già incrociate nel 2011. All'epoca esistevano ancora le comproprietà e l'Inter, nell'estate di quell'anno, riscattò per intero il suo cartellino detenuto a metà col Bologna per un errore proprio della società felsinea nell'inserimento dell'importo alle buste (l'Inter mise 4,2 milioni per la seconda metà, il Bologna -sbagliando- 4,7 ma per l'intero cartellino, quindi 2,35 per il 50% dell'Inter). Un pasticcio bolognese che regalò ai nerazzurri un portiere considerato in forte ascesa. Con la maglia nerazzurra, però, Viviano non riuscì neanche ad esordire: il 23 luglio si infortunò al ginocchio, rottura del legamento crociato, quindi il 31 agosto la metà del suo cartellino fu girata al Genoa per il 50% di Juraj Kucka. Il gennaio seguente ecco il trasferimento al Palermo (che acquisì la porzione di cartellino del Genoa), con i rosanero che a fine anno riscattarono anche la metà di proprietà dell'Inter ponendo fine alla 'storia' di Viviano in nerazzurro. Almeno fino ad oggi...