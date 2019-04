© foto di www.imagephotoagency.it

Chi tira i rigori in casa Inter? Oggi l'ha fatto Ivan Perisic, ma contro il Genoa era toccato a Mauro Icardi. E il dubbio su chi abbia ceduto a chi l'onore resta, anche dopo il 3-1 al Frosinone. Non lo scioglie, nel post partita, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: "Non lo so, però è giusto così. Nel senso che i calciatori che li sanno battere sono 3 o 4. Si passano dei momenti in cui il rigorista è quello però dipende dal morale e dalla tranquillità. Di conseguenza, si può fare un passaggio su chi se la sente: è la completezza della collaborazione, della professionalità e dell'amicizia".