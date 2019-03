© foto di Insidefoto/Image Sport

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui riscatto in casa Inter. Sime Vrsaljko, attualmente infortunato, è già stato rispedito all'Atletico Madrid. Certa la permanenza di Matteo Politano, il laterale ex Sassuolo ha convinto tutti e verrà acquistato a titolo definitivo dalla società neroverde.

Qualche dubbio per Keita Balde Diao dopo l'ultimo infortunio, difficilmente invece l'avventura del portoghese Cedric Soares andrà avanti oltre giugno.